İki çocuğunu öldüren anne tahliye edildi

Samsun'da 3 yaşındaki kızı Melisa K. ile 9 yaşındaki Bahar K.'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 30 yaşındaki Ayfer K., Adli Tıp Kurumu'ndan şizofreni hastası olduğunu dair rapor gelince, bugünkü duruşmada tahliye edildi.

Olay, 4 Ağustos gecesi İlkadım ilçesinde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ayfer K., evde mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızları Bahar ve Melisa'yı, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Ayfer K., daha sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Ayfer K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Ayfer K. hakkında 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle' Samsun 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Davanın bugünkü duruşmasında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Ayfer K.'nın şizofreni hastası olduğu için cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti, rapor doğrultusunda Ayfer K.'nın tahliye edilip, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alınmasına karar verdi.