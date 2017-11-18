T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki çocuğunu öldüren anne tahliye edildi

30 yaşındaki Ayfer K.'nın şizofreni hastası olduğu belirlendi

18 Kasım 2017 00:29

Samsun'da 3 yaşındaki kızı Melisa K. ile 9 yaşındaki Bahar K.'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 30 yaşındaki Ayfer K., Adli Tıp Kurumu'ndan şizofreni hastası olduğunu dair rapor gelince, bugünkü duruşmada tahliye edildi.

Olay, 4 Ağustos gecesi İlkadım ilçesinde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ayfer K., evde mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızları Bahar ve Melisa'yı, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Ayfer K., daha sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Ayfer K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Ayfer K. hakkında 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle' Samsun 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugünkü duruşmasında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Ayfer K.'nın şizofreni hastası olduğu için cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti, rapor doğrultusunda Ayfer K.'nın tahliye edilip, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alınmasına karar verdi.

ETİKETLER

İki çocukanneayfer kölümcinayetşizofrenitahliye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24