-İKİ ÇOCUĞUN CESETLERİ ÇIKARILDI DİYARBAKIR (A.A) - 10.11.2010 - Diyarbakır'da yağmur suyunun oluşturduğu su birikintisine giren 4 çocuktan 2'sinin aranmasına devam ediliyor. Cesetleri çıkarılan 2 çocuğun ise kuzen olduğu bildirildi. Diyarbakır-Elazığ karayolunun Üçkuyular mevkisinde yağmur sularının oluşturduğu su birikintisinde kaybolan 4 çocuktan 2'sine hala ulaşılamadı. Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibindeki dalgıçların yaptığı çalışma sonucu, yaşları 4 ile 6 arasında, kuzen oldukları bildirilen Ahmet Eşmen ile Furkan Eşmen'in cesetleri sudan çıkarıldı. Bu arada, kaybolan çocuklardan birinin cesedinin yaklaşık bir saat su yüzeyinde kalmasına çocukların yakınları tepki gösterdi. ''Savcı nerede, niye çocuğu çıkarmıyorlar'' diye bağıran vatandaşlar ile polis arasında kısa süre gerginlik yaşandı. Olay yerine çağrılan çevik kuvvet ekiplerinin de yardımıyla vatandaşlar sakinleştirildi. Bu arada, çocukların ailelerinden bazı kişilerin fenalık geçirdiği gözlendi. Öte yandan, kayıp olduğu belirtilen 2 çocuğun isimlerinin Onur ve Enes olduğu bildirildi. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 motopompla çukurdaki suyu boşaltmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, olay yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.