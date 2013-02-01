CHP'li iki milletvekili, Mustafa Balbay'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Ergenekon Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İzmir Milletvekili, gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.



Bir süredir CHP Genel Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Kuşoğlu ve Batum, Mart 2009'dan beri yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan tek gazeteci ve milletvekili olan Mustafa Balbay'ı, sadece Türkiye'de değil dünyada hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, basın, düşünce, ifade ve siyaset özgürlüğünün "simge ismi' haline geldiği gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.



Adaylık başvurusunda; demokrasi yanlısı güçlerle dini amacından saptırarak istismar etmek suretiyle bir baskı rejimi kurmayı hedefleyenler arasındaki tarihsel ve süregelen mücadelenin kurbanı olduğu ifade edilen ve tutukluluk sürecinin büyük çoğunluğunu hücrede geçiren Balbay'ın "Asla öfkeli ve kin dolu değilim. İntikam almak istediğim tek şey intikamın kendisidir" sözlerine yer verilerek ne kadar barışçıl bir kişi olduğu vurgulandığı belirtildi.



Tutuklu vekil Mustafa Balbay'ın hayatını hukukun üstünlüğü, terörle ve yolsuzlukla mücadele, demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri konusunda kamuoyun bilinci yaratmaya adadığı belirtilerek, 2004 yılında Türkiye'de demokrasi ve bağımsız hukuk devletini savunan gazeteci ve bilim insalarına verilen SERTEL Barış Ödülü'nü aldığı, yine Japonya'ya yaptığı geziler sonrası yazdığı yazılarla da Abdi İpekçi Barış Ödülü'nü aldığı belirtildi.



Nobel Ödülleri Değerlendirme Komitesi'ne (MNC) sunulan adaylık başvurusunda, evrensel hukuk, basın özgürlüğü başta olmak üzere insan hakları ilkelerine destek sağlamak ve bu ilkelerin yeniden anlam ve değer kazanabilmesi adına Balbay'ı Nobel Barış Ödülüne aday gösterdiklerini ifade eden Kuşoğlu ve Batum'un başvuruda, "dünyada hapiste bulunan gazeteci sayısının bu kayıtların tutulmaya başladığı 1990 yılı itibariyle rekor sayıya ulaştığı bir dönemde, demokrasi, hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği tüm ülkelere, ifade özgürlüğünün "terörizm ve devlete karşı suç', kalemin "silah' olmadığı, muhalif olmanın "hükümeti yıkmak için darbeye teşebbüs' anlamına gelmediği mesajını vermek açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, kapsamı geniş tutularak yazılmış terörle mücadele ve ceza kanunları yoluyla, muhalif görülen tüm kesimlerin cezaevine gönderilmesi ve yargının siyasallaştırılmasını önleme ve gerekli demokratik reformlara gidilmesini teşvik etme bakımından katkı sunacağı umut edilmektedir" ifadelerini kullandı.



Mustafa Balbay'ın aday gösterildiği resmi başvuru, İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından değerlendirilerek Mustafa Balbay'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilip gösterilmeyeceği Mart-Mayıs ayları içerisinde netleşecek. Komite tarafından aday olmaya hak kazanan isimler ise Norveç Parlamentosu üyelerinden oluşan ve Oslo'da bulunan Norveç Nobel Komitesi tarafından değerlendirilerek Eylül ayında barış ödülünü hak eden isim açıklanacak