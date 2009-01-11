İki CHP’li Başkan adliyede

İzmir’de “imar kanununa muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet alıp vermek” gibi bir çok suça karıştıkları öne sürülen ve aralarında CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran ile Değirmendere Belde Belediye Başkanı Necati Şemsettin Eren’in de bulunduğu 74 kişi adliyeye sevk edildi.



Operasyon kapsamında kameralarla yapılan takiplerde, işlerin kolaylaştırılması adı altında 300 milyon TL’lik rüşvet çarkının da ortaya çıkarıldığı öne sürülüyor.



Emniyet güçlerinin yedi aylık teknik takipte, Avkıran’ın makam odasında yaptığı görüşmeleri “Böcek” adı verilen kamerayla tek tek tespit ettiği belirtiliyor. Avkıran ise polis otobüsüne bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Yazıklar olsun, beni ve ailemi rezil ettiniz. Araştırmadan sormadan yazıyorsunuz. Ben 10 yıldır hizmet ediyorum” diyerek tepki gösterdi.

