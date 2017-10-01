İki caretta ve sezonun son yavruları deniz ile buluşturuldu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde tedavileri tamamlanan 2 yetişkin caretta caretta ile 13 yavru denize bırakıldı.

İztuzu sahilinde düzenlenen törende, Fethiye\'de olta yutarak yaralanan \'Mia\' ve Alagöl\'de bir İngiliz turist tarafından yaralı halde bulunan \'Kaptan Mehmet\' ismi verilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki (DEKAMER) tedavilerinin ardından, son yuvadan çıkan yavru deniz kaplumbağaları ile birlikte denize bırakıldı.

\'Kaptan Mehmet\' isimli yaralı caretta caretta\'yı tekne turundayken denize atlayarak kurtaran 55 yaşındaki İngiliz Cilve Walters, \"Tekne turuna çıkmıştık. Gün bitmek üzereyken denizde çırpınarak suya batıp çıkan bir kaplumbağa gördüm. Ters giden bir şeyler olduğunu anlayınca deniz gözlüğümü takıp suya daldım ve onu kıyıya çıkardım. Yetkililere haber verdim. Ölebilirdi. Gerçekten şanslı. Tedavi sürecini takip ettiğim carettanın denizle buluşmasından ötürü çok mutluyum\" dedi. DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, şunları söyledi:

\"Bugün iyileşen 2 deniz kaplumbağasını tekrar doğaya ulaştırıyoruz. Bu kaplumbağalardan birine misina dolanması ve kesmesi diğeri ise olta ve misina yutma dolayısı ile merkezimizde 3 ay tedavi gördü. İyileşen deniz kaplumbağaları duyarlı vatandaşlarımızın bize ihbar etmesi sonucu bildirildi ve merkezimizde tedavi edildi. Aksi takdirde bu kaplumbağalar aksi doğada ölüp gidebilirdi. Bu gün aynı zamanda bu kaplumbağaları gönderdikten sonra yuvalarımızın dibinde kalan son 13 yavruyu da denize göndererek sezonu kapatıyoruz. Bu sezon sadece Dalyan kumsalı için 400 yuvamız var ama biz yakın diğer küçük kumsallara da bakmaya başladık. Dalaman, Sarıgerme başta olmak üzere Fethiye kumsalını sayabiliriz. Muğla kumsallarında toplamda 600 deniz kaplumbağası yuvası var. Bunlardan biri ilk defa rastladığımız yeşil deniz kaplumbağası yavasıdır. Herkes caretta caretta\'yı biliyor bu yönüyle de Muğla kumsalları yeşil deniz kaplumbağası bakımından da önemli bir alan olmaya başlamıştır. Bu yıl yaklaşık 35 bin yavru Muğla sahillerinde denizle buluşmuştur. Bugüne kadar 130 iyileşen deniz kaplumbağası doğayla buluştu. Merkezimizde bakım altında 9 deniz kaplumbağamız var. Bugüne kadar merkezimize gelen deniz kaplumbağaların yüzde 65\'i iyeleştirilerek doğal ortamlarına bırakılmıştır.\"

Denize bırakılan caretta carettalar\'ın suyla buluşma anı turistler ve plajda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.



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