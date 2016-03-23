İki canlı bombanın kimliği açıklandı



Brüksel'de Zaventem havaalanı ve Maelbeek metro istasyonuna salı günü düzenlenen bombalı saldırıların faillerinden ikisinin kimliği açıklandı. Başsavcı Van Leeuw, Halid ve İbrahim El Bakravi'nin kimliklerinin parmak izlerinden tespit edildiğini açıkladı. İki kardeşin polis tarafından tanındığı, daha önce çeşitli suçlardan haklarında işlem yapıldığı, ancak terör şüphesi bulunmadığı belirtiliyor.

Belga haber ajansı, Halid El Bakravi'nin 2011 yılında otomobil soygunculuğundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldığını, daha öncesinde Kalaşnikof silahları bulundurmaktan tutuklandığını bildirdi. İbrahim El Barkavi'nin de 2010 yılında bir soygun sırasında polise Kalaşnikof ile ateş açmaktan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

29 yaşındaki İbrahim El Bakravi'nin havaalanındaki intihar saldırısını düzenleyen iki kişiden biri olduğu belirlendi. Havaalanında ölen ikinci saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi. Havaalanında iki intihar saldırganı ile birlikte fotoğrafı yayınlanan üçüncü kişi ise kayıplara karışmıştı.

‘Ne yapacağımı bilmiyorum'

Üç zanlının havaalanına bir taksiyle gittiği, zanlıların fotoğraflarının polis tarafından yayınlanmasının ardından taksi şoförünün polise başvurduğu kaydedildi. Başsavcı Van Leeuw, terör zanlılarının taksiye bindiği Schaerbeek semtindeki evde yapılan aramada polisin 15 kilo patlayıcı madde, 150 litre aseton, 30 litre hidrojen peroksit, patlayıcı düzenekleri, çivi ve vidalarla dolu bir bavul ve bomba yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirdiğini açıkladı.

Aynı sokakta bir çöp bidonunda İbrahim El Bakravi'nin vasiyetinin bulunduğu bir de bilgisayar ele geçirildi. İbrahim El Bakravi'nin ‘telaş içinde olduğunu, her yerde arandığını, artık güvende olmadığını ve ne yapacağını bilmediğini, böyle giderse sonunun bir hapis hücresi olacağını' yazdığı kaydedildi.

AB kurumlarının bulunduğu bölgedeki Maelbeek metro istasyonundaki intihar saldırısını düzenleyen kişinin ise İbrahim El Bakravi'nin kardeşi, 27 yaşındaki Halid El Bakravi olduğu açıklandı.

Bir saat arayla düzenlenen iki saldırıda 31 kişi öldü, 270 kişi yaralandı. Başsavcı Van Leeuw “Ölü sayısı önümüzdeki saat ve günlerde maalesef değişebilir” açıklaması yaptı.

Yaralılar arasında Komisyon personeli de var

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva, metro saldırısında yaralananlar arasında Komisyon personelinin de bulunduğunu açıkladı.

Brüksel havaalanının perşembe günü de kapalı olacağı, Maelbeek metro istasyonunun yeniden açılmasının ise haftalar sürebileceği bildirildi.

Dün üç günlük yas ilan edilen Belçika'da bugün yerel saatle öğlen 12:00'de ülke çapında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.