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Yaşam

İki büyük yangın; Manisa'da fabrika, İstanbul'da rezidans yandı

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir Rezidans ile Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde iki büyük yangın çıktı

24 Mart 2014 19:16

İstanbul Bağcılar'da inşaat halindeki 28 katlı Batışehir Premium Rezidans'ın en üst katında ve Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde iki büyük yangın çıktı.

 

Rezidans yangını kontrol altında

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, rezidans yangınının izolasyon malzemelerinden kaynaklandığı öğrenildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bağcılar'da inşaat halindeki 28 katlı Batışehir Premium Rezidans'ın en üst katında çıkan yangın yaklaşık yarım saat sonra kontrol altına alındı. Avrupa'nın en büyük karma inşaat projesi olarak adlandırılan, TEM Otoyolu'na cepheli Batışehir Premuim Rezidans'ın en üst katında saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. İzolasyon malzemesinden kaynaklandığı belirtilen yangına müdahale etmek için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiler de kovalarla alevlerin üzerine su attılar. Yangının büyüme ihtimaline karşı uçak ve söndürme helikopteri istendi. Alevler, yaklaşık 30 dakika sonra kendiliğinden söndü. Söndürme helikopteri de yangın söndükten kısa süre sonra olay yerine ulaştı. Ancak müdahaleye gerek kalmadığı için geri döndü. Binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

 

Sanayi bölgesinde yangın

 

Manisa Muradiye'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde Başaran Plastik Fabrikası'nda başlayan yangın ise gittikçe büyüyor. Henüz yangının nedeni belirlenemezken itfaiye itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

 

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