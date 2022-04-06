İki buçuk saatlik uçuşta 4 kez mastürbasyon yaptı, bir kadına cinsel organını gösterdi; iner inmez gözaltına alındı!

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Southwest Havayolları ile ABD'nin Seattle kentinden Phoenix'e uçan bir yolcu; iki buçuk saatlik uçuşta 4 kez mastürbasyon yapmak ve cinsel organını bir kadın yolcuya göstermekle suçlanıyor.

Cumartesi günkü 3814 numaralı Southwest uçuşundaki yolcu Sherrodd McGarity, uçak Phoenix'e indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

McGarity'nin FBI'ya verdiği ifadede suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

Suç duyurusuna göre McGarity uçuşta mastürbasyon yaptığını ve orgazm olduğunu söyledi.

Yolculardan birinin olay anını görüntülediği belirtildi. Yolcunun McGarity uyuyakaldığında uçuş görevlileriyle konuştuğu ve yerinin değiştirildiği aktarıldı.