T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki binden fazla çocuk aynı anda spor yaptı

İSTANBUL,(DHA)- BİR yıldan kısa sürede 30 bine yakın kişi tarafından indirilen SWEATers APP, P&G Türkiye ve İstinyePark AVM ile birlikte düzenlediği “SWEATKids – P&G Olimpik Anneler” organizasyonunda 6 ay – 14 yaş arasında iki binden fazla çocuğun spor ya

18 Ocak 2018 16:36

İSTANBUL,(DHA)- BİR yıldan kısa sürede 30 bine yakın kişi tarafından indirilen SWEATers APP, P&G Türkiye ve İstinyePark AVM ile birlikte düzenlediği “SWEATKids – P&G Olimpik Anneler” organizasyonunda 6 ay – 14 yaş arasında iki binden fazla çocuğun spor yapmasını sağladı.

Melis Abacıoğlu Sezener ve Elif Boyner tarafından sporseverlerin birlikte spor yapabileceği partnerlerini, spor aktivitelerini, sağlıklı yeme-içme mekanlarını ve spor markalarını kolayca bulabilmeleri için yayınlanan SWEATers APP, İstanbulluları spor için bir araya getiriyor.

SPOR İLE DOLU HAFTA SONU

İstinyePark AVM ana etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar sporla dolu bir hafta sonu geçirirken aileler de çocukları için uzman görüşleri aldı.

Çocuklar için kurulan parkurlarda eğlenceli yarışmalar düzenlenirken, katılımcılar anne-çocuk egzersizleri, çocuk yogası, pedagog sohbetleri, dans, karate ve çocuk jimnastiği gibi etkinliklere katılma fırsatı buldular. Ayrıca çocuklar, her seans sonrasında düzenlenen kukla gösterisinde de eğlenceli dakikalar yaşadı.

 (FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİRSWEATers APP P&G TürkiyeAVMP&G Olimpik Anneler”Melis Abacıoğlu SezenerElif BoynerSWEATers APPSPORDOLU HAFTA SONU İstinyePark AVMAyrıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24