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Yaşam

İki binden fazla cinsel ilişki incelendi; ortalama sevişme süresi kaç dakika?

Chapman Üniversitesi, heteroseksüel kadınların ön sevişme dahil 30 dakikanın altındaki cinsel ilişkilerde daha az orgazm olduklarını ortaya koymuştu

12 Ocak 2018 01:17

Seks oyuncağı ve seks önerileri uygulaması Lovely, 432 çift ve 2000’den fazla cinsel ilişkiden elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı. Sadece en sevilen seks pozisyonları ve ortalama bir sevişmenin ne kadar sürdüğüne odaklanan Lovely’nin verilerine göre, ortalama bir çift için seks, 12 dakika sürüyor. Araştırma oral seks ve ön sevişme sürelerini kapsamıyor olsa da bu sürenin kadınların orgazm olmasına yetecek bir süre olmadığı belirtiliyor.

Men’s Health’de yer alan habere göre, katılımcılar, 19 dakikaya kadar çıkan cinsel ilişkilerden tatmin olduklarını belirtirken, ilişki süresi 7 dakikada kalan kişiler “bir sonraki seferde bir şeyleri değiştirmek istediklerini” kaydetti.

Chapman Üniversitesi tarafından daha önce yapılan bir araştırmaya göre heteroseksüel kadınlar, ön sevişme dahil 30 dakikanın altındaki sevişmelerde daha az sıklıkla orgazm olmaya meyilli oluyorlar.

 

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