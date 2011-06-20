-İKİ BİN KİTABA SES VERDİLER ANTALYA (A.A) - 20.06.2011 - Antalya'daki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesinde oluşturulan Gör-İşit Bölümünde, aralarında emeklilerle öğrencilerin de bulunduğu gönüllüler, görme engelliler için 2 bin kitap seslendirdi. Gör-İşit Bölümü Sorumlusu İsmail Örgel, aralarında 14 liseli genç kızın da bulunduğu yaklaşık 150 gönüllünün, sesli kütüphaneyi geliştirme konusunda kendilerine destek verdiğini söyledi. Ders kitapları da dahil olmak üzere şu ana kadar 2 binin üzerinde sesli kitap oluşturduklarını belirten Örgel, ''Okuyucularımızın çoğunluğu kadın. Erkekler maaselef yeterince duyarlı değil. Gönüllü olarak gelen kadınlar disiplinli ve sorumluluk sahibi. Maddi durumu çok iyi olan, iş dünyasında önemli bir yeri olan bir gönüllümüz var. Sabah kütüphaneyi açmaya geldiğimizde, kapının önünde bizi beklerken buluruz'' dedi. Türkiye'nin diğer illerindeki kütüphanelerle iş birliği yaptıklarını anlatan Örgel, birbirleriyle sesli kitapları değiştirerek kütüphaneleri geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Daha çok gönüllüyle daha çok sesli kitap sayısını arttırmayı istediklerini vurgulayan Örgel, ''Gönüllü olmak isteyenlerle okuma denemesi yapıyoruz. Ses tonu ve vurguları uygun olanları seçiyoruz'' diye konuştu. -5 EMEKLİ ARKADAŞ, HER HAFTA KİTAP OKUYOR- Öte yandan çeşitli mesleklerden emekli Nilsu Güleç, Taner Vardar, Saadet Çakıroğlu, Nimet Kaçar ve Jülide Özden, Gör-İşit Bölümününe, haftada bir gün giderek, görme engelliler için kitapları seslendiriyor. Nilsu Güleç, yüksek sesle uzun süre kitap okumanın çok kolay olmadığını, ancak engelliler için bir şeyler yapmanın mutluluğuyla zorlukların üstesinden geldiklerini söyledi. Taner Vardar ise daha çok erkek gönüllünün aralarına katılmasını diledi.