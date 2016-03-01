Kopya çekmesinler diye iki bin aday iç çamaşırlarıyla sınava alındı

Hindistan'da orduya eleman alma sınavında kopya çekilmesini önlemek için adaylardan iç çamaşırlarına kadar soyunmaları istendi. Ordu yetkilileri uygulamayla ilgili, hem kalabalık aday grubunu kontrol etmek hem de zamandan tasarruf yapmak için bu yöntemi tercih ettiklerini açıkladı.

Radikal'de yer alan habere göre, adaylardan biri Hindistan Express gazetesine bilgi vererek ''Sınavın yapıldığı alana girdiğimizde, iç çamaşırlarımız hariç üzerimizdeki bütün kıyafetleri çıkarmamız istendi. Tuhaf bulmamıza rağmen, talimata uymaktan başka seçeneğimiz yoktu. Her aday arasında her yöne doğru yaklaşık 2.5 metre vardı'' dedi.

Gazeteye konuşan askerler, olayın idari bir hatadan kaynaklandığını söylediler.

Aralarında Bihar'ın da bulunduğu Hindistan'ın kuzeyindeki bazı eyaletler, sınavlarda kopya çekilmesinin yaygın olmasıyla ün yapmış durumda.

Geçen yıl, ailelerin okul duvarlarına tırmanarak çocuklarına kopya verdikleri görüntülerin yayılması eyalet yönetimini zor duruma düşürmüştü.

Ocak ayında eyalet yönetimi sınavda kopya çekilmesini para ve hapis cezasıyla cezalandırmayı öngören düzenlemeleri yaşama geçirdi.