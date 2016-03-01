T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kopya çekmesinler diye iki bin aday iç çamaşırlarıyla sınava alındı

Hindistan'daki uygulamada sınava giren adaylardan iç çamaşırlarına kadar soyunmaları istendi

01 Mart 2016 16:17

Hindistan'da orduya eleman alma sınavında kopya çekilmesini önlemek için adaylardan iç çamaşırlarına kadar soyunmaları istendi. Ordu yetkilileri uygulamayla ilgili, hem kalabalık aday grubunu kontrol etmek hem de zamandan tasarruf yapmak için bu yöntemi tercih ettiklerini açıkladı.

Radikal'de yer alan habere göre, adaylardan biri Hindistan Express gazetesine bilgi vererek ''Sınavın yapıldığı alana girdiğimizde, iç çamaşırlarımız hariç üzerimizdeki bütün kıyafetleri çıkarmamız istendi. Tuhaf bulmamıza rağmen, talimata uymaktan başka seçeneğimiz yoktu. Her aday arasında her yöne doğru yaklaşık 2.5 metre vardı'' dedi.

Gazeteye konuşan askerler, olayın idari bir hatadan kaynaklandığını söylediler.

Aralarında Bihar'ın da bulunduğu Hindistan'ın kuzeyindeki bazı eyaletler, sınavlarda kopya çekilmesinin yaygın olmasıyla ün yapmış durumda.

Geçen yıl, ailelerin okul duvarlarına tırmanarak çocuklarına kopya verdikleri görüntülerin yayılması eyalet yönetimini zor duruma düşürmüştü.

Ocak ayında eyalet yönetimi sınavda kopya çekilmesini para ve hapis cezasıyla cezalandırmayı öngören düzenlemeleri yaşama geçirdi.

ETİKETLER

çıplak sınavHindistaniş sınavı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24