İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında AKP'den Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile AKP'li Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

Ünye Belediye Başkanı AKP’li Çamyar, devletin muhtaç durumdaki ailelere verdiği evde bakım maaşını kendi ailesine bağlattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde il ve ilçe seçim koordinasyon programlarına katılmadığı ve parti hakkında aleyhte sözlü ve fiili davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle 2016 yılında AKP'den ihraç edilmişti.