T24 LogoT24 Logo
Politika

İKİ BELEDİYE BAŞKANI AÇIĞA ALINDI ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2010 23:13

-İKİ BELEDİYE BAŞKANI AÇIĞA ALINDI ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - İçişleri Bakanlığı, Sivrihisar Belediye Başkanı Fikret Arslan ile Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı'yı açığa aldı. İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Eskişehir Valiliği, Sivrihisar Belediye Başkanı Fikret Arslan hakkında mahkumiyet kararı bulunması nedeniyle İçişleri Bakanlığına Arslan'ın açığa alınmasını teklif etti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Atalay, Arslan'ı açığa aldı. Aydın Valiliği de Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı hakkında yürüyen soruşturma nedeniyle açığa alınması yönündeki teklifini İçişleri Bakanlığına bildirdi. Atalay, hakkındaki soruşturmanın selameti açısından Mümin Kamacı'yı açığa aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24