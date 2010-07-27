-İKİ BELEDİYE BAŞKANI AÇIĞA ALINDI ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - İçişleri Bakanlığı, Sivrihisar Belediye Başkanı Fikret Arslan ile Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı'yı açığa aldı. İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Eskişehir Valiliği, Sivrihisar Belediye Başkanı Fikret Arslan hakkında mahkumiyet kararı bulunması nedeniyle İçişleri Bakanlığına Arslan'ın açığa alınmasını teklif etti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Atalay, Arslan'ı açığa aldı. Aydın Valiliği de Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı hakkında yürüyen soruşturma nedeniyle açığa alınması yönündeki teklifini İçişleri Bakanlığına bildirdi. Atalay, hakkındaki soruşturmanın selameti açısından Mümin Kamacı'yı açığa aldı.