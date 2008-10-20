İki başkan birbiri için katil tuttu

Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Ensari Bulut ile CHP Çiğli İlçe Başkanı Ali Rıza Koçer’in birbirlerini vurdurtmak için adam tuttukları öne sürüldü.



Çıkar amaçlı suç örgütlerinin belediye üzerindeki rant savaşı iki yıl önce başladı. Temmuz 2006’da Güzeltepe futbol sahasındaki törende CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Ensari Bulut ve eski CHP İzmir Milletvekili Vezir Akdemir, 31 yaşındaki Alican Eroğlu’nun bıçaklı saldırısına uğrayıp hafif yaralandı. İzmir Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu olaya ilişkin düzenlediği ‘Tırpan 1' operasyonunda çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı, 3'ü tutuklandı. Bu 3 sanık da daha sonra serbest kaldı.

6 ay sonra ise bu sefer CHP Çiğli İlçe Başkanı Ali Rıza Koçer, tabancayla 5 el ateş edilerek vuruldu. Bu saldırının ardından da ‘Tırpan 2’ operasyonu yapıldı, 13 kişi gözaltına alınırken, ruhsatsız 3 silah ele geçirildi. Bu zanlılardan ikisi tutuklanırken soruşturmayı genişleten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök ilginç bilgilere ulaştı.



İkisi de reddetti



Savcı Gök geçen hafta Çiğli Belediye Başkanı Ensari Bulut’un suç örgütüyle ilgili ifadesini aldı. Bulut, CHP Çiğli İlçe Başkanı Ali Rıza Koçer’in vurulmasında azmettirici olduğu ve silahlı suç örgütüne üye olduğu iddiasına karşı savunma yaptı. Bulut iddiaları reddetti. Savcı Murat Gök, Belediye Başkanı Ensari Bulut'un ifadesinden sonra bugün de CHP Çiğli İlçe Başkanı Ali Rıza Koçer'in zanlı olarak ifadesini aldı.



Derinleştirilen soruşturmada, eski iki dost olan CHP İlçe Başkanı ve CHP'li Belediye Başkanı'nın ayrı ayrı tarihlerde birbirini öldürmeleri için adam tuttukları öne sürüldü. Ali Rıza Koçer'in yeğeni A.E.'ye belediye başkanı Ensari'yi bir toplantıda bıçaklattığı, Başkan Bulut'un da Diyarbakır'dan getirtip 50 bin YTL'ye anlaştığı kimliği belirlenemeyen zanlının Ali Rıza Koçer'i vurduğu idda edildi.



Tetikçi saf değiştirdi



Ensari'nin, Koçer'i vurmak için anlaşıp 50 bin YTL verdiği bir başka sanık A.H.T'nin ise Koçer'i vurmaktan vazgeçip, durumu anlattığı bildirildi. Koçer'in isteği üzerine A.H.T.'nin bu kez Ensari'nin kardeşi Kasım Bulut'u vurduğu iddia edildi. Çiğli'de birbiriyle bağlantılı yaralama olaylarını yeniden mercek altına alan Savcı Murat Gök, Ensari'den sonra Ali Rıza Koçer'i de çağırıp, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım ve belediye başkanının yaralamaya azmettirmek’ suçlarından ifadesini aldı. Ali Rıza Koçer, suçlamaları kabul etmedi. Savcı Gök'ün toplanan delil ve ifadelere göre, Koçer, Bulut ve diğer sanıklar hakkında iddianame hazırlayıp, dava açacağı kaydedildi.