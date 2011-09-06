-İki başbakan soruları yanıtladı ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Uluslararası teröre karşı en önemli silah, medeniyetler ittifakını temin etmektir, bunu başarmaya mecburuz. Medeniyetler İttifakı, aslında medeniyetler çatışmasını çökerten bir proje olarak ortaya çıkmıştır'' dedi. Erdoğan ve İspanya Başbakanı Jose Luis Rodrigues Zapatero, Türkiye–İspanya 3. Zirvesi'nin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'da yaptığı açıklamada, İspanya ve Türkiye'nin iki Akdeniz ülkesi olduğunu dile getirerek, ''Arap Baharı'' olarak nitelenen sürece değindi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''İki Akdeniz ülkesi olarak da bu 'Arap Baharı' olarak tanımlanan şu süreç içinde Türkiye, demokrasi sürecini hak ve özgürlükler sürecini, totaliter rejimlere karşı bakışı itibariyle, otokratik rejimlere bakışı itibariyle İspanya ile aynı düşünceleri paylaşan iki ülkeyiz. Dolayısıyla bu süreçte, ortaya koyacağımız tavırlar, inanıyorum ki bu değişim, dönüşüm süreçlerine önemli katkıda bulunacaktır. Bölge ülkelerinin ekonomilerine katkıda bulunmak üzere, ortak çaba göstermeye de aramızda karar vermiş bulunuyoruz. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye ve İspanya, aynı değerleri paylaşan iki ülke olarak uluslararası meselelere yapıcı ve çözüm getirici bir vizyon ile yaklaşmaktadırlar. Bunu en büyük ispatı Medeniyetler İttifakı Projesi'dir. Bu projeyi değerli dostum ile bir otel odasında oturup söyle konuşmaya başladığımızda belki o zaman yanımızda olan arkadaşlarımız, bunun nasıl gerçekleşeceğine inanmıyorlardı.'' -''Teröre karşı en önemli silah, medeniyetler ittifakı...''- Bugün gelinen noktada, 100'ü aşkın ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun, artık Medeniyetler İttifakı Projesi'nin yanında yer aldığını anlatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunlar Medeniyetler İttifakı'nın içinde şu anda bulunuyorlar. Çünkü biliyoruz ki uluslararası teröre karşı en önemli silah, medeniyetler ittifakını temin etmektir, bunu başarmaya mecburuz. Ve Medeniyetler İttifakı, aslında medeniyetler çatışmasını çökerten bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı çok büyük öneme haizdir ve bunu güçlendirerek devam ettirmekte de kararlıyız. Tabii, Medeniyetler İttifakı girişimi ön yargıların aşılması ve yanlış algılamaların bertaraf edilmesi için siyasi irade oluşturmak noktasında önemli bir çerçeve sunmuştur, önemli çerçeve sunuyor... Şunu herkesin görmesi gerekiyor; dünya artık iki kutuplu, soğuk savaş parametrelerinin geçerli olduğu bir dünya değil. Bunları artık çok çok geride bıraktık. Günümüz dünyası, farklı ırk, inanç ve kültürlere ait insanların barışa dayalı bir gelecek inşa etmelerini gerektiriyor. Ve bunun için biz siyasilerin, biz liderlerin, ortaya çok önemli tavırlar koyması gerekiyor. Öyle zannediyorum ki bu yılın BM Genel Kurulu, bunun önemli bir sınavını verecektir. Bu önemli sınav da Filistin sorunuyla ilgili, Filistin'in devlet olma ideallerini gerçekleştireceği bir sınav olacaktır. Bu konuyu da değerli mevkidaşımla görüştük ve bunu adımını da kararlı şekilde atıyoruz, atacağız. Bölgenin iki öncü ülkesi olan Türkiye ve İspanya'ya, Akdeniz havzasındaki yeni gelişmeleri barış ve refah açısından fırsatlara dönüştürmek bakımından özel bir sorumluluk düşüyor. Ülkelerimizin işbirliği içinde yürütecekleri tüm çalışmalar, inanıyorum ki bölgemizdeki barış ve istikrara yapabileceğimiz katkıların özgün örneklerini teşkil edecektir.'' -Avrupa Basketbol Şampiyonası- Erdoğan, gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek 4. zirvede iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine yönelik yeni adımlar atılacağından emin olduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye ile İspanya arasında oynanan maça da değindi. Erdoğan, ''Ama bir de tabii dün akşam İspanya-Türkiye, o yönden güzel bir gelişme oldu. Ve İspanya'yı yenmek suretiyle de malum gruptan şansı yakaladık. Bundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. Futbolda da İspanya tartışılmaz'' dedi. -Türkiye'ye füze kalkanı kurulması- Erdoğan, bir gazetecinin İsrail ile yaşanan sorunlarla ilgili sorusunu yanıtlarken Türkiye'nin özellikle İsrail'den 3 önemli sorunun çözümüm istediklerini anımsattı. Başbakan Erdoğan, ''Bir; 'Türkiye'den özür dileceksiniz' dedik. İsrail'e teklifimiz budur. 2; tazminat ödenmesi' dedik. 3; Gazze'ye ambargonun kaldırılması... Tabii bunlar yerine gelmediği sürece normalleşmenin olması da mümkün değildir' dedik. Ve böyle bir adımı da atmayacaklarını açıkladıkları için bizler de adımımız şu anda atmış bulunuyoruz'' dedi. Bir gazetecinin, ''NATO'nun füze kalkanı kurulmasına yönelik çalışmalarda son nokta nedir? Türkiye'nin çekinceleri giderildi mi? Uluslararası basında bu kalkanın İsrail'i korumak adına yapıldığı yorumları var. Bu noktada İran'dan gelen tepkiler var. Bunların nasıl değerlendirirsiniz?'' sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, ''Bu konu, Türkiye'de tabii bir radar üssünün kurulması olayıdır'' dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bu radar üssünün kurulması NATO çerçevesi içinde yapılan bir süreçtir ve bizler de bir NATO ülkesi olmak suretiyle, bu konunun en uygun neresiyse, bunu gerek Silahlı Kuvvetlerimiz, gerek Dışişleri, çalışmalarını azami ölçüde, en ince teferruatına kadar yapıldı ve hala da bu çalışmalar yapılıyor ve en kısa zamanda neticelendirip Türkiye'de bizleri herhangi bir sıkıntıya vesaireye sokacak adım söz konusu değil. Bunların hepsi basit kulislerdir. Atılan adımın, biz bölgemiz için önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve onun içinde bu konuda hükümet olarak en geniş manada da istişaremizi yaparak kararımızı vermiş bulunuyoruz.''