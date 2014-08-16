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Yaşam

İki banka soydu ama borcunu kapatamadı

Polis olduğu ortaya çıkan soyguncu ifadesinde, maddi sıkıntı yaşadığını, borçlandığını ve soygunları borcunu ödemek için yaptığını söyledi

16 Ağustos 2014 10:55

Sarıyer’de, iki ay arayla kar maskeli ve silahlı bir kişi, iki banka şubesini aynı yöntemle soydu. Polisin sıkı takibi sonucu yakalanan soyguncu, polis memuru çıktı. Borcu için soygunu yaptığını itiraf eden soyguncu, tutuklandı.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’teki haberine göre, Sarıyer Zekeriyaköy’de 6 Mayıs Salı günü saat 17.20’de silahlı ve kar maskeli soyguncu girdiği banka şubesinden 40 bin TL alarak kaçtı. Polisin helikopterle de takibe ettiği soyguncu aldığı paranın bir kısmını kaçarken ormanlık alanda düşürdü. Tüm aramalara rağmen soyguncu izini kaybettirdi. Bu olaydan iki ay sonra bu kez Tarabya’da bir banka şubesi maskeli ve silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Bankadan 300 bin TL alan soyguncu kaçtı.

 

‘Borcum vardı’

 

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci soygunun ardından kaçış istikametine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin sıkı takibi sonucu, soyguncunun izine ulaşıldı. Ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen operasyonda, olaydan iki saat sonra soyguncu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen soyguncunun polis memuru olduğu ortaya çıktı. Sarıyer’de görevli olduğu belirlenen polis memuru ifadesinde, maddi sıkıntı yaşadığını, borçlandığını ve soygunları borcunu ödemek için yaptığını söyledi. Polis memuru, sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.  Cumhuriyet Savcılığı’nda sorgulanan polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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