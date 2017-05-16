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15 Temmuz Darbe Girişimi

İki bakanlıkta 'FETÖ' operasyonu: 85 kişi için gözaltı kararı

Enerji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli kamu personelleri gözaltına alınmaya başlandı

16 Mayıs 2017 12:46

'FETÖ' soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı'nda 60, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirildi.  

Şüphelilerden yaklaşık 40'ının gözaltına alındığı, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü, diğerlerinin gözaltına alma işleminin sürdüğü bildirildi. Gözaltı kararı verilenler şahısların tamamının ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi. Şüphelilerin büyük bir çoğunluğunun ise meslekten ihraç edildiği ancak aralarında çalışanların da olduğu öğrenildi. 

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