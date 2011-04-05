-İKİ BAKANDAN YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ ÇEŞME (A.A) - 05.04.2011 - Çeşme Limanı'na ulaşan Ankara Feribotu'ndaki yaralıların hastanelere sevk edilmesine başlandı. İçişleri Bakanı Osman Güneş ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, limana yanaşan feribota girerek yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Güneş ve Akdağ, feribottaki sağlık ekibinin sorumlusu Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu'na, 1. Kaptan Muzaffer Korkmaz'a, tüm ekibe ve personele teşekkür ederek, yorucu bir görevin yerine getirildiğini belirttiler. Doç. Dr. Kabukçuoğlu da ''Yorucu ama önemli ve güzel bir iş'' yaptıklarını ifade etti. Ankara Feribotu'nun limana yanaştığı sırasında güverteye çıkan Libyalılar, Türk bayrağı ile Libyalı muhaliflerin kullandığı ay yıldızlı bayrağı salladı. Libyalılar tekbir getirerek, ''Libya özgürdür'', ''Türkiye Türkiye'', ''Kaddafi Yallah'' ''Allah, Libya, Hürriyet'' şeklinde slogan attı. Bu sloganın Libya'da Kaddafi yanlılarının ''Allah, Libya, Kaddafi'' sloganının karşılığı olduğu ifade edildi. Limanda ''Hoş geldiniz'' anonsunun yapılmasının ardından Libyalılar ''Türkiye, Erdoğan'' diye slogan attı. Limanda bekleyen sağlık ekipleri, sloganlara alkışlarla karşılık verdi. Feribotun limana yanaşmasının ardından ambulans ve helikopterlerle yaralıların hastanelere sevkine başlandı. Yaralılardan 20'sinin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Karşılamayı çok sayıda ulusal ve uluslararası medya mensubu takip etti. -9 YARALIDAN 3'Ü, FETHİYE'DE TEDAVİ ALTINA ALINDI Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı 9 Libyalı'dan 3'ü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tedavi altına alındı. Askeri kargo uçağıyla Dalaman Havaalanı'na getirilen yaralılardan bazıları, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesine nakledildi. Libya'daki iç çatışmalarda yaralanan ve tıbbi malzeme eksikliği sebebiyle zor şartlarda tedavileri devam eden yaralılardan 3'ü acil servise taşınırken ülkelerinin bayrağını açıp, zafer işareti yaptı. Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Durukan, hastanelerinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi. Durukan, ''Hastaneye getirilen yaralılardan Elgamari El Salih'in sol bacağında, Hüseyin Avad Masgud'un ise sağ bacağında şarapnel parçalarından kaynaklanan doku kayıpları var. Hamis İbrahim Hamis'in ise dahiliye servisini ilgilendiren problemleri var. Tetkik ve tedavilere başlandı'' dedi. Türkiye'ye getirilen diğer 6 yaralı ise Muğla Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.