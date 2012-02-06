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İki bakana 'taciz' ve 'mobing' soruları

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, ‘cinsel taciz’ ve ‘mobbing’ mağduriyetini mahkemeye taşıyan kadın personel N. K.’nin durumunu Meclis gündemine taşıd

06 Şubat 2012 02:00

 T24- İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda ‘cinsel taciz’ ve ‘mobbing’ mağduriyetini mahkemeye taşıyan kadın personel N. K.’nin durumunu Meclis gündemine taşıdı.  Ertuğrul Günay ve Fatma  Şahin’e ayrı ayrı soru yönlendiren Tüzel, “Adli yargılama süreci devam etmesine rağmen, anılan kadın çalışana yönelik idari baskı ve mobbing uygulamaları dozunu arttırarak sürdürülmektedir” dedi.

‘Arkamda 300 milletvekili var’

Levent Tüzel,  TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi gerekçesinde Koruma Kurulu’nda yaşanan olayların özetini de aktardı.   ‘Cinsel taciz’ ve mobbing’le suçlanan kurul müdürü Tevhit  Kekeç hakkında  kamu davası açıldığına dikkat çeken Tüzel,Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesi’nde davanın devam ettiğini hatırlattı.

Tacize uğrayan kadın çalışanın,  Edirne’ye tayin edildiğini ve belgenin zorla imzalatıldığına dikkat çeken Tüzel,  tacizle suçlanan müdürle ilgili çarpıcı iddiayı da gündeme taşıdı.  Tüzel, “ Adı geçen erkek bölge müdürünün, kendisiyle ilgili şikayette bulunan kadın çalışanı ve kendisi aleyhinde kadın emekçi lehinde tanıklık edenleri “arkamda 300 milletvekili var, benimle uğraşmayın sizi buradan gönderirim” dediği de iddialar arasında yer almaktadır.  Kadına yönelik şiddet ve taciz girişimlerinin, resmi kurumlar aracılığıyla da besleniyor olması, kadına yönelik işlenen suçların her geçen gün artmasında önemli bir etmen haline gelmektedir”.

 Tüzel’in,  Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a yönlendirdiği sorular şöyle:

-Bakanlığınıza bağlı bir işyerinde maruz kaldığı cinsel tacize, mobbinge ve şiddete sessiz kalmadığı için sürgün edilen, aile düzeni alt üst edilen adı geçen kadın kamu emekçisinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik Bakanlığınızca bir önlem alınmış mıdır, usulsüz ve haksız görev yeri değişikliği emri iptal edilmiş midir, bu hukuk dışı görevlendirmede sorumluluğu olanlar hakkında hangi müeyyide uygulanmıştır?

-Bakanlık müfettişinin anılan kurumda yaptığı soruşturma raporunu 10 aydır tamamlayamamasının nedeni nedir?


Üç yıl boyunca taciz
 

-Bir kadın kamu çalışanının üç yıl boyunca, işyerinde maruz kaldığı cinsel tacize ve mobbinge karşı sessiz kalmayıp konuyu Mahkemeye taşıması suç mudur ki görev yeri değiştirilmiştir?

-Kişilik haklarına ve benliğine yönelik cinsel tahakkümle yıllarca mağdur edilmiş, işyerinde ve kamuoyunda sosyal kuşatmaya maruz kalmış adı geçen kadın emekçinin, bir de isteği dışında Edirne’ye görevlendirilmesi, onun daha fazla mağdur edilmesi değil midir?

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