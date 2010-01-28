İki bakan tekel sorununun çözümü için çalışacak

T24-

Tekel işçilerinin 45 gündür süren eylemi Başbakan Erdoğan'ı yumuşattı. Daha önce "Halkın emanet ettiği kasayı yağmalatmam" diyen Başbakan Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ile yaptığı görüşmede sorunun çözümü için Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın bir çalışma yapmasını istedi. Kumlu toplantı sonrasında görüşmeyi 'olumlu' ya da 'olumsuz' olarak değerlendirmek istemediğini belirterek iki bakanın yapacağı çalışmayı bekeleyeceklerini söyledi.Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşmeden çıkışında kısa bir açıklama yapan Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, görüşme sonucunu olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirmek istemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Başbakan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'yı da toplantıya dahil etti. Ne yapılabilir üzerine müzakere ettik ve hafta sonuna kadar çalışılması ve alınacak netice sonrası Başbakan'ın davetiyle yeniden görüşme kararı aldık..."





