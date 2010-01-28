İki bakan tekel sorununun çözümü için çalışacak

T24-
Tekel işçilerinin 45 gündür süren eylemi Başbakan Erdoğan'ı yumuşattı. Daha önce "Halkın emanet ettiği kasayı yağmalatmam" diyen Başbakan Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ile yaptığı görüşmede sorunun çözümü için Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın bir çalışma yapmasını istedi. Kumlu toplantı sonrasında görüşmeyi 'olumlu' ya da 'olumsuz' olarak değerlendirmek istemediğini belirterek iki bakanın yapacağı çalışmayı bekeleyeceklerini söyledi.
Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşmeden çıkışında kısa bir açıklama yapan Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, görüşme sonucunu olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirmek istemediğini belirterek, şunları söyledi:
"Başbakan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'yı da toplantıya dahil etti. Ne yapılabilir üzerine müzakere ettik ve hafta sonuna kadar çalışılması ve alınacak netice sonrası Başbakan'ın davetiyle yeniden görüşme kararı aldık..."
Şu an için olumluya da olumsu bir şey söylemenin doğru olmayacağını söyleyen Kumlu, "Yanlış anlaşılabilir. Çalışmayı görmeden bizim de Başbakan'ın da bir şey söylemesi mümkün değil. Netice almadan eylemdeki arkadaşlara bir şey söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.
TAMAM MI DEVAM MI?
"Başbakan bakanlarına 3-5 gün içinde çalışmayı bitirin" dedi şeklinde konuşan Kumlu, "Onu gördükten sonra 'durum bu diyeceğiz'. Eyleme devam mı yoksa tamam mı diyeceğiz o zaman belli olacak" diye konuştu.
Kumlu, 'ne istiyorsunuz?' sorusuna da "TEKEL işçilerinin, özlük haklarıyla başka kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmalarını istiyorıuz. Bu 4-C mi olur yoksa başka şey mi bilemem..." yanıtını verdi.
KUMLU İŞÇİLERE SESLENDİ
Başbakan Erdoğan'la yapılan görüşme sonra Türk-İş önündeki TEKEL işçilerine seslenen Mustafa Kumlu, "Sabrınıza teşekkür ediyorım. Şahsımla ilgli bazı olumsuzklar oldu ancak ben bunları anlayışla karşılıyorum. Bu çadırlarda sabaha kadar kaldığınızı düşündüğümde benim de uykumun gelmediğini bilmenizi istiyorum. Biliyorum ki zor şartlardasınız. 'Biz donuyoruz onlar ilgilenmiyor' derseniz haksızlık edersiniz" dedi.
"45 gündür yanınızdayız. Eksik ve yanlışlarımız olabilir ancak haklarınızın teslim edilmesi konusunda tüm başkanlarımız çalışıyor. Bir an önce çözüm ve evlerinize dönmenizi istiyorum" diyen Kumlu, "18.00'den 20.00'ye kadar Başbakan'la tartıştık. Başbakan, Maliye Bakanı Şimşek ve Devlet Bakanı Yazıcı'yı da çağırdı.
Bizim taleplerimiz belli. Sayın Başbakan, iki bakanına talimat verdi ve 'pazartesiye kadar çalışmaları getirin, sonra Türk-İş'le biraraya gelelim' dedi. Çalışacaklar ve sonra bizi çağıracaklar. İnşallah sizleri sağ selamet evlerinize göndermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
Kumlu sözlerini, "BaşbakanlıK'tan çıkışta basın mensupları da 'durum nedir?' diye sordu. 'Çalışmanın neticesini görelim' dedim. 'Ne olacağını görmeden sizinle bir şey paylaşamam' dedim. Sizi de, netice almadan 'iş halledildi evinize gidin' diyemiyorum. İnşallah olumlu bir sonuçla sizlerin çoluğunuza çocuğunuza kavuşmanızı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
iş yerleri kapatılan TEKEL işçilerinin gerçekleştirdikleri eylem 45. gününde sürüyor. Haklarını geri almak için Ankara’da Türk-İş Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüren işçiler açlık grevine de başlamışlardı. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmelerin kolaylaştırılması için açlık grevi 29 Ocak Cuma gününe kadar ertelenmişti.