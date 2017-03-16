İki bakan arasında 'büyükanne maaşı'yla ilgili fikir ayrılığı

Kadın istihdamını teşvik için torununa bakan büyükannelere verilecek aylık 425 liralık destek iki bakan arasında fikir ayrılığı yarattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi’nin ‘milli bir proje’ olduğunu" söylerken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, "Bir babaanneye torununa baktığı için para vermek pek doğruma gelmiyor" dedi.

Doğum yapan annelerin çocuklarına bakan anneanne ve babaannelere maddi destek olmak amacıyla hayata geçirilen ‘Büyükanne Projesi’ iki bakan arasında fikir ayrılığı yarattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi"nin ‘milli bir proje’ olduğunu ve 6 bin 500 aileyi tespit ettiklerini vurgulayarak doğum yapmış anneyi korumak, aileyi güçlendirmek, büyükanne-torun ilişkisinde ailenin sosyolojik gücüne destek vermek, kadın istihdamda kalıcılığına destek vermek gibi amaçlarla projenin hayata geçirildiğini söyledi. Müezzinoğlu, "Çok önemli ve stratejik bir projeyi pilot uygulama olarak başlattık. Asgari ücretin üçte biri gibi bir rakamı büyükanneye uygun gördük. Bu bir emek hakkı değildir. Bu bir ödül, ikramiye, destektir" diye konuştu.

6 bin 500 aile seçildi

AA editör masasında soruları yanıtlayan Müezzinoğlu, büyükannelerin neredeyse yüzde 90'ının sağlanacak destekle torunlarına hediye almayı, bankada hesap açarak bu parayı torunu için biriktirmeyi planladığını bildirerek, "Hiçbir büyükannemizin derdi oradan para kazanmak değil. Derdi, torununa, evlatlarının evladına destek olmak" ifadelerini kullandı. Müezzinoğlu, yarı zamanlı çalışma hakkının da tanındığını anımsatarak, sistemde annelerin sabah gidip öğlen işten dönmesinde servis sıkıntısı yaşandığını, bir gün işe gidip ertesi gün izin yapması durumunda da özellikle özel sektörde kadının istihdam gücünü zayıflatacağını aktardı. Burada çıkış yolu olarak "Büyükkanne Projesi"ni geliştirdiklerini vurgulayan Müezzinoğlu, "Türkiye genelinde 10 ilde, Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri ve Gaziantep'te 6 bin 500 aileyi tespit ettik. 425 lira aylık vereceğiz" diye konuştu.

"Doğruma gelmiyor"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise projenin ekonomiye bir katkısı olacağını düşündüğünü belirterek, “Ama benim şahsi görüşüm yani Nihat Zeybekci olarak görüşüm; bir babaanneye torununa baktığı için para vermek pek doğruma gelmiyor. Onu söyleyeyim. Bizim değerlerimiz var, Türkiye olarak bizim aile, o sevgi, o içtenlikle ilgili biraz hafif şey yaptığım bir konu o. Ama ekonomik anlamda her halde artı bir desteği, katkısı olacağı da kaçınılmazdır. Annelerin çalışmakla ilgili fırsat bulmaları anlamında da pozitif görüyorum” yorumunu yaptı.

"E-ticarette Türk işgali yaşanacak"

Ekonomi Bakanlığı’nın e-ticaret sitelerine üyelik desteğini işbirliği kuruluşları üzerinden verme kararının ardından ilk adım atıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katıldığı “E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği” toplantısında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), e-ticaret platformları AliBaba, Kompass ve Turkish Exporters ile arasında toplu üyelik anlaşmaları imzaladı. İşbirliği kuruluşlarının üyelerini e-ticaret platformlarına toplu üye yapmaları ve bundan doğan maliyeti ödemeleri halinde, ödemenin yüzde 80’ini Ekonomi Bakanlığı karşılayacak. Projeyle, 10 bin şirketin uluslararası e-ticaret platformlarında yer alması amaçlanıyor.İmza töreninde konuşan Bakan Zeybekci, “Önümüzdeki günlerde dünyadaki tüm e-ticaret platformlarında tabiri caizse bir Türk işgali yaşanacak. Türk şirketlerimiz, on binlerce ihracatçılarımız e-ticaret sitelerinde bundan sonra boy gösterecek.” dedi. Zeybekci, Türkiye’nin toplam ticareti içinde e-ticaretin payının yüzde 2’ler seviyesinde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5’in üzerinde, gelişmiş ülkelerde yüzde 7’nin üzerine çıkıyor. Türkiye’deki bu 2 rakamı önümüzde ne kadar büyük bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde Türkiye olarak bu alanda çok mesafe almamız gerektiğini biliyoruz. Bu mesafeyi de normale bırakırsak çok uzun zamanlarda alacağız, bir dönemi ıskalayacağız endişesi içindeyiz. Onun için de e-ticaret konusunda Ekonomi Bakanlığı olarak vizyonumuz ihracatçılarımızın bu çağı, fırsatı kaçırmalarına izin vermemek, müsade etmemek. Dünya ile aramızdaki bu farkı çok hızlı bir şekilde kapatmamız gerektiğine inanıyoruz. Onun için de Ekonomi Bakanlığı olarak ses getirici bir destek mekanizmasını hayata geçirdik. Bu, geçtiğimiz haftalarda hayata geçen bir uygulamadır.”

"10 bin firma yer almalı"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, hedeflerinin kısa süre içerisinde toplamda 10 bin firmanın e-ticaret sitelerinde yer alması olduğunu söyleyerek, “TİM, anlaşmalar ile üyelerini üç platforma üye yapacak ve harcamasının yüzde 80’ini hibe olarak alacak” dedi. Şu anda 2 milyon Türk şirketin Alibaba.com’da yer aldığını belirten Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Erpolat, “Bu destekle Türk ihracatı şahlanacak, Türk ihracatçılara yeni pazarlar açılacak. Türk KOBİ’lerin dünyaya açılma süresi hızlanacak” diye konuştu. Turkish Exporter Genel Müdürü Ali Gazel, bu desteğin e-ticaret alanında Türkiye’de yeni bir dönem başlattığını ve projenin yoğun ilgi gördüğünü söylerken, Kompass.com Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel de, anlaşmanın Türk KOBİ’lerin ihracatına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.