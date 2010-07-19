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Yaşam

İki ayrı yerden 3 boğulma haberi

İkisi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir diğeri ise Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren üç genç boğularak yaşamlarını yitirdi.

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki Selim Bülbül ve 20 yaşındaki Süleyman Hilmi Dursun, arkadaş grubuyla Mudanya'nın Eşkel köyüne gitti.

Burada birlikte denize giren ve birbirleriyle şakalaşan Selim Bülbül ve Süleyman Hilmi Dursun, bir süre sonra suda kayboldu. İki genç, arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu bulunarak denizden baygın halde çıkarıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki arkadaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Payas beldesinde 22 yaşındaki Cengiz Bozdoğan, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Suya batıp çıkmaya başlayan Bozdoğan, durumu fark eden vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı.

Bozdoğan, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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