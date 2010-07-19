İki ayrı yerden 3 boğulma haberi

T24-

Burada birlikte denize giren ve birbirleriyle şakalaşan Selim Bülbül ve Süleyman Hilmi Dursun, bir süre sonra suda kayboldu. İki genç, arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu bulunarak denizden baygın halde çıkarıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki arkadaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Payas beldesinde 22 yaşındaki Cengiz Bozdoğan, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Suya batıp çıkmaya başlayan Bozdoğan, durumu fark eden vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı.

Bozdoğan, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

