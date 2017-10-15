İki ayrı kazada araçlarda sıkışanları, itfaiye ekipleri kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde meydana gelen kazada, araçta sıkışanları kurtarmak için yola çıkan itfaiye ekipleri, aynı yerde meydana gelen başka kazaya rastladı. Hafif ticari araçtan sıkışanları kurtaran ekipler, daha sonra kendilerine bildirilen ilk kazaya müdahale ederek, hurdaya dönen otomobilde sıkışanları kurtardı.

Eskişehir’den İnegöl’e giden Rıdvan A. yönetimindeki 06 UMD 06 plakalı otomobil, Mezit-7 mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, taklalar atarak bariyerlere çarpıp durdu. Otomobilde sıkışan 5 kişi için 112 Acil Servis ve itfaiyeye ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, bölgeye hareket etti.

Bu sırada, İnegöl\'den Ankara yönüne giden Samet K.\'nın kullandığı 26 KC 755 plakalı hafif ticari araç, Mezit-1 mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak, yan durdu. Sürücü Samet K. ile birlikte bulunan 2’si kadın 3 kişi, aracın içinde sıkıştı. İlk kazaya müdahale için olay yerine giderken, yakınındaki bu kazayı gören itfaiye ekipleri, hemen kazaya müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, 4 kişiyi araçtan çıkardıktan sonra aldıkları ilk ihbara müdahaleye gitti. Ekipler, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Rıdvan A. ile araçta bulunan Gülbiye Y., Remziye B., Ali A. ve Ayşe A.\'yı kurtardı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İki ayrı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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