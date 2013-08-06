İki aylık bebek internette satışta

ABD'nin New York kentinde kız arkadaşının iki aylık bebeğini internet üzerinden 100 dolara satışa çıkaran kişi hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bir giyim mağazasında çalışan 22 yaşındaki Paul Marquez, kendisiyle "yeterince ilgilenmediğini" düşündüğü kız arkadaşının iki aylık bebeğinin fotoğrafını bir web sitesinde "satılık bebek" başlığıyla yayınladı.

Bebeğin ailesi olarak ilan veren Marquez, ilanda bebeğin oynamayı ve eğlenceyi sevdiğini ama astım hastası olduğu için istemediklerini söyledi.

19 yaşındaki kız arkadaşından habersiz ilan veren Marquez, ilgilenenler için bebeğin annesinin telefon numarasını da verdi.



1 yıl ceza alabilir



Bir kişinin bebeği almak için araması üzerine ilandan haberdar olan 19 yaşındaki anne polise başvurdu. Olayın adliyeye intikal etmesinin ardından Long Island savcısı, Marquez hakkında "çocuğun huzurunu tehlikeye atmak ve taciz" suçlamasıyla dava açtı.

Marquez'in suçlu bulunması halinde bir yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.