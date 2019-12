İki ayda 9 kilo verdi tacı kaptı

T24 - Melisa Aslı Pamuk hırs yaptı ve iki ay içinde 9 kilo vermeyi başararak Miss Turkey 2011'in kraliçesi oldu.





1991 doğumlu Melisa Aslı Pamuk, azmin zaferinin canlı kanıtı...

Miss Turkey 2011'e başvurduğunda fazla kiloları nedeniyle çok fazla şans tanınmayan Pamuk, hırs yapıp iki ayda 9 kilo vermeyi başarınca kaderi değişti.

Ve final gecesi tüm rakiplerini ardında bırakıp birincilik tacını taktı.

2009'da da Best Model of Turkey'e katılan ve Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) seçilen Melisa Aslı Pamuk, şimdi asıl büyük finale hazırlanıyor.

Yeni kraliçe, eylül ayında Brezilya'da düzenlenecek Miss Universe'te (Kâinat Güzellik Yarışması) Türkiye'yi temsil edecek.