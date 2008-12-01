İki ayda 20 bin kayıtdışı yakalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtdışı çalışmayı mercek altına aldı. SGK Başkan Vekili Fatih Acar, kayıtdışıyla mücadele için yaptıkları çapraz sorgular sonucunda, gıda sektöründe 6 bin 113 kişinin kayıtdışı çalıştığını belirlediklerini açıkladı.



Emekli olduktan sonra çalışan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemeyen 12 bin kişiyi saptadıklarını belirten Acar, kimlik bilgilerinin çapraz sorgusuyla da 619 kişinin kayıtdışı olduğunu gördüklerini belirtti.



Kayıtdışı mücadele için daire başkanlığı da oluşturduklarını kaydeden Acar, "Hedef iki yıl içinde kayıtdışılığı yüzde 8-10'a indirmek olacak. Şu anda 81 ilde müfettişler organize sanayi bölgelerini ziyaret edip bilgilendirme yapıyor" dedi.



Referans'ın sorularını yanıtlayan Fatih Acar, sağlıkta harcamaları disipline ettiklerini belirtti. Aile hekimliğini 4 ilde başlattıklarına dikkat çeken Acar, bu uygulamanın sonuçlarını da ilk kez açıkladı. Söz konusu 4 ilde 19 günlük süre içinde hastaneye gidişlerde yüzde 41'lik bir azalma olduğuna dikkat çeken Acar, bu sistemin üniversite ve devlet hastanelerindeki gereksiz yığılmayı önlemede başarılı olacağını gösterdiğini söyledi. SGK Başkan Vekili, 2009 yılında aile hekimliğinin kaç ilde daha uygulamaya gireceğinin önümüzdeki 1 ay içinde belli olacağını da sözlerine ekledi.



Acar, kayıtdışıyla mücadele için "Kayıtdışı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı"nı kurduklarını da açıkladı. Son dönemde yaptıkları çapraz sorgularda 12 bin kişinin sosyal güvenlik destek primi ödemeden çalıştığını belirlediklerini ve bu kişileri sisteme aldıklarını vurgulayan Acar, Sağlık Bakanlığı'ndan aldıkları verilerde yaptıkları değerlendirmeler sonucunda da gıda sektöründe 6 bin 113 kişinin kayıtdışı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Emniyet ve Jandarma'dan gelen bilgilerle de, 619 kayıtdışı çalışanı belirlediklerini vurgulayan Acar, aralarında bankaların, Türkiye İş Kurumu'nun, Kamu İhale Kurumu'nun da bulunduğu 15 kurumla bilgi paylaşımı ve kayıtdışılıkla mücadele için protokol yapılacağını söyledi.



OSB'lerde kayıtdışı turu



Kayıtdışılık için ciddi bir bilgilendirme süreci de başlattıklarını kaydeden Acar, şu anda 81 ilde müfettişlerin organize sanayi bölgelerini ziyaret edip bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Acar, hedeflerinin 2 yıl içinde gelişmiş ülkelerdeki kayıtdışılık oranı olan yüzde 8-10'lara inmek olduğunu da sözlerine ekledi. Türkiye'de kayıtdışılıkla ilgili tek bir veri bulunmuyor. Ancak veriler, Türkiye'de kayıtdışılığın yüzde 40-50 arasında olduğunu gösteriyor.

SGK Başkan Vekili Fatih Acar, kayıtdışıyla mücadele için yaptıkları çapraz sorgular sonucunda, gıda sektöründe 6 bin 113 kişinin kayıtdışı çalıştığını...

