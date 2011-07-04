İki ayaklı iskeletin sırrı çözüldü!

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EVCİL BİR KEDİYE AİT



Pazar İlçesi Aktaş Köyü’nde geçen ay Cihan Yılmaz’ın eski evinin temelinde kazı yaparken bulduğu ve yapılan ilk incelemede ne olduğu anlaşılamayan 2 ayaklı hayvan ve yavrusuna ait iskelet, Müze Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Rize Valiliği’nin, iskeletin evin yaklaşık 1 metre altında dolgu toprak içinde bulunmasının dinazor iskeleti olması ihtimalini ortadan kaldırdığı yönündeki açıklaması ardından, iskelet incelemesinin yapılması için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü’ne gönderildi.Burada öğretim görevlisi Prof Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki bir heyet iskeleti inceledi. Konuyla ilgili olarak Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, iskelet kalıntısının fosilleşmiş bir canlıya ait olmadığının tespit edildiği belirtildi ve şu görüşler aktarıldı: "İskelet üzerinde gözlemlenen deri ve kıl kalıntılarının olması, eklemlerinin bozulmaması ve kıkırdak dokularının bulunması buluntunun fosil olmadığını, güncel bir canlıya ait olduğunu, kafatası yapısından kedigillerden bir türe ait olduğunu, Üst çene kemiğinde yer alan azı dişi sırasının vaşak, sansar ve gelinciklerden belirgin bir farklılık gösterdiği, ayrıca ön diş sırasında ekstra bir dişin varlığının evcil kediye ait belirgin bir özellik olduğu, boyutları açısından evcil dişi kedi sınırları içinde yer alabileceğini gösterdiği belirtilmiştir. Söz konusu raporda sonuç olarak iskelet kalıntısında gözlemlenen morfolojik karakterler bu iskeletin evcil bir kediye ait olması gerektiğini düşündürdüğü hususu yer almıştır."