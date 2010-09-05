İki ayağının kopmasına rağmen o inatla yürüyor

T24 - Geçirdiği kazada iyi ayağı birden kopan küçük Bekir, dünyada 11. vaka olmasını sağlayan mucize ameliyatla ayakta. Sağ ayağı, sol bacağına nakledilen Bekir, yürüyüp koşuyor hatta arkadaşlarıyla futbol bile oynayabiliyor artık.



Büyükçekmece’de 3 yıl önce 4 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında iki ayağı kopan Bekir Bulut, dünyada 11. vaka olmasını sağlayan mucize ameliyatla hayata döndü, ayağa kalktı. Bekir, “çapraz bacak replantasyonu” olarak adlandırılan ve bugüne kadar çok nadir uygulanan ameliyat sayesinde tekrar yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.



Büyükçekmece’de 3 yıl önce iki halk otobüsünün yarışması sonucunda meydana gelen kazada, Bekir ve ailesinin içinde bulunduğu otobüs devrildi. Otobüsün altında kalan küçük Bekir’in iki ayağı birden koptu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Bekir’in sol bacağının daha iyi durumda olduğu ancak ayağının bilekle beraber parçalandığı görüldü. Sağ bacağının büyük bölümü ise kullanılamaz hale geldi ancak ayak ve bileğinin bulunduğu bölgenin çok zarar görmediği tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Bekir’in toplam 10 operasyonu bulan ameliyat macerası tam 3 yıl sürdü. Türkiye’de ilk çapraz bacak nakline imza atan ekip, Bekir’in şansı oldu. Doktorlar, tekrar ayağa kaldırabilmek adına Bekir’e yapılabilecek ne tür ameliyat varsa yaptı. Önce iyi durumda olan sağ ayak, sol bacağa nakledildi. Sağ bacağın diz altındaki bölümü uzatıldı. Birkaç ay sonra bu bacağa protez takıldı. Bu arada sol ayağın sinir tamiri ve tendon transferleri de tamamlandı. Yapılan muayenede sol bacağa takılan sağ ayağın tabanının gıdıklanması sonucu yüzde 100 duyu ve sinir kazanımı sağlandığı görüldü. Bu andan itibaren Bekir artık yürüyebilecekti. Bekir yürüyüp koşuyor hatta arkadaşlarıyla futbol bile oynayabiliyor şimdi. Ters tarafa takılı sağ ayağı için sağ teki ters kalıp yapılan özel bir ayakkabı giyen Bekir, polis ya da doktor olmak istediğini söylüyor.

Çift protezden kurtardık



Bekir’in çapraz bacak nakli ameliyatını gerçekleştiren ekibin başı Prof. Dr. Akın Yücel ise “Polislerin poşet içinde getirdiği organların arasından Bekir’in ayaklarını bulduk önce ve hemen çapraz nakil yapmaya karar verdik” diyerek zorlu süreci şöyle anlatıyor: “Bacağın hiç olmazsa birini koruyabilmek için bu tip çapraz operasyonlar yapıyoruz. Hastamızı çift protezden kurtardık. Operasyon yapılmasaydı iki bacağa da protez takılacaktı. Bekir kötü durumdaydı, şaşırtıcı şekilde iyileşti.”



Prof. Dr. Yücel, dünya tıp literatüründe buna benzer 11, Türkiye’de ise 3 vaka bulunduğunu da belirtti.

Onun İlk yılları hastanede geçtİ



Bekir’in babası İmam Bulut, kaza sonrası ceza ve tazminat davası açtığını belirterek, tazminat davasının hâlâ sürdüğünü söyledi. Kaza nedeniyle iki yıllarının hastanelerde geçtiğini, bir ameliyatının ardından Bekir’in 5 ay hastanede yattığını belirterek, “Çevremizdekilerin yardımıyla ve yeşil kartla tedavi masraflarının altından kalkabildik. Sadece özel yaptırdığımız ayakkabının bize maliyeti 140 lira” diye konuştu.



