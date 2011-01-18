İki ay sonra evlenecekler

T24 - Kapalı gişe oynayan “Eyyvah Eyvah 2” filminin başrol oyuncuları Ata Demirer’le Özge Borak’ın iki ay içinde evleneceği konuşuluyor







Özge Borak ile Ata Demirer’in kısa süre içinde evleneceği iddia edildi.



Geçen yaz sonu Çanakkale’deki çekimler sırasında aralarında aşk kıvılcımlarının filizlendiği belirtilen çift ise aşk yaşadıkları dedikodusu hakkında sessiz kalmaya devam ediyor. Sadece çok yakın arkadaşlarına ilişkilerini itiraf eden çift, yakında evleneceklerini de açıkladı. Ancak basının konuyla ilgili sorularına çift şimdilik “Olumlu ya da olumsuz bir şey demiyoruz” cevabı vermeye devam ediyor.



Dört yıllık eşi Bülent Şakrak ile geçen ekim sonunda boşanan Borak’ın henüz evliyken Demirer ile flört etmeye başladığı iddiası gündeme geldi. Borak’la anlaşamadıkları için karşılıklı konuşarak ayrılmaya karar verdiklerini belirten Bülent Şakrak ise Milliyet’e “Böyle bir ilişkinin olduğundan haberim yok. Bizim ilişkimiz süresince de böyle bir şey olmadı. Olmuşsa yeni olmuştur. Sonuçta Özge boşanmış ve bekar biri. Bir başkasıyla ilişkisi olmasından daha doğal bir şey olamaz. Benim de bu konuyla ilgili bir şey söylemem saçma olur” dedi.



10 günde 2 milyona dayandı



Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak’ın başrolünü oynadığı “Eyyvah Eyvah 2” filmi rekora koşuyor. 355 kopya ile 700’den fazla salonda gösterilen film 10 günde 2 milyon sınırına dayandı. +7 yaş sınırıyla seyirciyle buluşan film, 10 günde 1 milyon 842 bin 450 kişi tarafından izlendi. Yapımcılığını BKM Film’in üstlendiği ve Hakan Algül’ün yönettiği serinin geçen yıl 26 Şubat’ta gösterime giren ilk filmi 36 haftada toplam 2 milyon 459 bin 815 kişi tarafından izlenmiş ve 21 milyon 723 bin 367 TL hasılat yapmıştı.