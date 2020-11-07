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Dünya

İki ay önce "Trump" diyen Prof. Çilingiroğlu, Biden kazanınca: Aptal Trump gidiyor

07 Kasım 2020 23:32

Halk Tv'de eylül ayında katıldığı bir programa Donald Trump maskesiyle katılan ve "Benim oyum Trump'a gidecek her ne kadar biraz salak olsa da" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Joe Biden'ın resmi olmayan oylara göre ABD Başkanı seçilmesini kutladı. 

ABD'de yaşayan Prof. Çilingiroğlu, Eylül ayında Halk Tv'de katıldığı yayında "Biden'i desteklemiyoruz, çok ukala. Türkiye hakkında kötü şeyler söylüyor. Benim oyum Trump'a gidecek her ne kadar biraz salak olsa da" demişti. 

Biden'ın resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin 46'ıncı başkanı olmasının ardından Prof. Çilingiroğlu, Twitter'dan şu mesajları paylaştı: 

"Trump ın aptal olduğunu her zaman söyledim. Artık bak izle beyaz sarayda herkes nasıl maske  takacak. Aptal gitti başkası geldi inşallah hayırlı olur.

"Maskeni tak sende kazan bak Biden taktı. Trump ta defolup gidecek. Biden ciddi yaptırımlar getirecek diye düşünüyorum  inşallah olmaz."

"Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı olarak yeni cumhurbaşkanımız Sayın Joe Biden’ın arkasındayız. Demokrasi kazandı. Diktatörlük kaybetti. Yaşasın demokrasi"

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