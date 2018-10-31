"İki askerin donarak ölmesi araştırılsın" önergesine AKP'den ret

Tunceli'de donarak şehit olan 2 asker için İyi Parti'nin verdiği önerge AKP'nin oylarıyla reddedildi.

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İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Tunceli 'de 26 Ekim'de donarak şehit olan 2 askere ilişkin bir araştırma önergesi verdi. Önerge, AKP’nin ret oylarıyla Meclis’ten geçemedi. Kararı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Twitter üzerinden duyurdu.

Özkan, "AKP 'ARAŞTIRILMASIN' DEDİ! Tunceli 'de donarak şehit düşen askerlerimizle ilgili verilen önerge AKP'nin oyuyla reddedildi. Unutma bunları Türkiye!" ifadelerini kullandı