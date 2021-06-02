İki arkadaşıyla yengesine tecavüz eden jokey Uğur Polat'a Yargıtay'dan ret!

Türkiye'nin en iyi jokeylerinden gösterilen Uğur Polat'ın iki jokey arkadaşıyla birlikte yengesine tecavüz suçundan aldıkları hapis cezasının iptal talebi, Yargıtay tarafından reddedildi. Böylece sanıklara verilen 15'er yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.



İstanbul Bakırköy'de Mayıs 2016'da yaşanan olayda; jokey Uğur Polat'ın İzmir'de yaşayan ağabeyinin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N.P. bu dönemde eşinin kardeşi Uğur Polat'ın evine gitti.



Sabah gazetesinin haberine göre, evde bulunan Uğur Polat jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Polat, genç kadına tecavüz etti. Evden kaçan kadın yoldaki bir kişiden yardım istedi ve polise ihbarda bulundu. Üç jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden koksun kılmak'tan dava açıldı.

3 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, cinsel saldırı suçundan 3 jokeye 15'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.



Sanıklar kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 14. İcra Dairesi, kararın yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti ve 3 sanığa verilen hapis cezası onandı.