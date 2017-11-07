İki arkadaşın kavgasında bıçaklanma anı ve sonrası kamerada

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, aynı evde yaşayan iki arkadaşın sofrada başlayan ve apartmanın iç merdivenlerine taşan tartışması sonrası çıkan bıçaklı kavga, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Arkadaşını elinde bıçakla kovalayan Cemal A. (56), polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Cemal A.\'nın yaraladığı arkadaşı Burak Duysak (22) ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 22.00 sıralarında, Tepe Mahallesi\'nde bulunan Yaylalı İş Merkezi\'nin önünde meydana geldi. Tepe Mahallesi\'nde devriye görevi yürüten trafik polisleri, bıçaklanma ihbarıyla harekete geçti. Olay yerine gelen polis, karnından yaralı bir kişinin bıçaklı bir kişi tarafından kovalandığını gördü. Polis, saldırganı durdurmak için silahını çekti. Uyarıları dinlemeyen saldırgan, elindeki bıçağı polise savurmaya başladı. Bu sırada başka bir polis, hızla gelerek uçan tekmeyle saldırganı yere serip etkisiz hale getirdi. Saldırganın kimliğinin Cemal A. olduğu öğrenildi. Cemal A.\'nın peşinden bıçakla koşturduğu kişinin ise ev arkadaşı Burak Duysak olduğu ortaya çıktı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Duysak\'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İki arkadaşın, aynı evde alkol alırken bilinmeyen bir nedenle küfürleşmeye varan tartışma yaşadıkları öğrenildi. 1.10 promil olduğu belirlenen Cemal A., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Öte yandan, iki arkadaşın apartman merdivenlerine taşan kavgası ve bıçaklanma anı, binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ayrıca, Cemal A.\'nın Burak Duysak\'ın peşinden koştuğu o anlar da yine çevre binaların güvenlik kameralarınca görüntülendi. Sonradan eve geldiğini belirten görgü tanığı H.A. ifadesinde, \"İki arkadaş evde içki içiyorlardı. Kavga etmeye başladılar. Kavga büyümeden ayırdım. Cemal A., masadan kalkarak dışarı çıkıp gitti. Kısa bir süre sonra Burak çöp dökmeye dışarı çıktı. Bir süre sonra Burak eli ile karnını tutarak kanlar içinde kalmış halde eve gelerek, Cemal A. beni bıçakladı, ambulans çağır\" diye konuştu.



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