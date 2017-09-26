İki arkadaşı kaza ayırdı

Cevdet ŞEN/BERGAMA(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, yolcu otobüsüne arkadan çarpan cipteki 2 arkadaştan 1\'i öldü, diğeri yaralandı.

Kaza, Dikili - Bergama Karayolu\'nun 14\'üncü kilometresinde, bugün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Dikili\'den Bergama yönüne giden 25 yaşındaki Sercan Erkaraman yönetimindeki 35 F 5697 plakalı cip, Çanakkale-İzmir seferini yapan Ahmet Özdemir yönetimindeki 35 PK 208 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, cip sürücüsü Erkaraman olay yerinde ölürken yanındaki arkadaşı 26 yaşındaki Yavuz İlgal ise, ağır yaralandı. Dikili\'deki bir restoranda içki içip, eğlendikten sonra Bergama\'daki evlerine dönerken kaza yaptığı belirlenen 2 arkadaşın, kemerlerinin takılı olmadığı için başlarını ön cama çarptıkları belirlendi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan İlgal, durumu ağır olduğu gerekçesiyle İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Kazada, ölen ve 2.00 promil alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü Erkaraman\'ın cesedi ise Bergama Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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