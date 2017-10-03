İki arkadaş bir gün arayla aynı yerde kaza geçirerek öldü

Yavuz ÇİFTÇİ/HAYMANA (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Haymana İlçesi\'nde trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren arkadaşı Yüksel Ergen’in cenaze törenine katıldıktan sonra evine dönen Murat Özkan aynı yerde geçirdiği kazada öldü.

Ankara’da oturan 40 yaşındaki Murat Özkan, Haymana’nın Balçıkhisar Mahallesi\'ne giderken Dumlupınar Mevkii\'nde yönetimindeki otomobil ile trafik kazası geçirerek ölen 35 yaşındaki Yüksel Ergen’in cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni ardından Ankara’daki evine gitmek için yola çıkan Murat Özkan, arkadaşının kaza geçirerek öldüğü aynı yer olan Dumlupınar mevkiinde trafik kazası geçirerek öldü. Yüksel Ergen; evli ve 3 çocuk babası, Murat Özkan ise, evli ve 2 çocuk babasıydı. İki gün ara ile aynı akıbeti paylaşan iki arkadaşın kaderi Balçıkhisar Mahallesi sakinlerini yasa boğdu.



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