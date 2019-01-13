T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki araçta, 2 ton kaçak midye ele geçirildi

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde iki ayrı araçta toplam 2 ton kaçak midye ele geçirildi

13 Ocak 2019 17:44

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde iki ayrı araçta toplam 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.
Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timleri, dün Narlı Mahallesi\'nde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine iki hafif ticari aracı durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde toplam 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyeler Gemlik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araç sürücülerine ise idari para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Feyzi SARIKAYAGEMLİK Bursa DHA BURSA GemlikGemlik İlçe Jandarma Komutanlığı AsayişTrafikNarlı MahallesiAraçlardaMidyeler Gemlik Gıda TarımHayvancılıkMüdürlüğüAraçFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24