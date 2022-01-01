İki araç kafa kafaya çarpıştı; 7 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada kurtulan olmadı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Aksaray’a bağlı Yeşilova Beldesi yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, Nuri Bal yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün’ün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Otomobillerde sıkışan gurbetçi Nuri Bal, diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha, kızları Rumeysa, Leyla ile torunları Ceyda ve Aysel, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı.

7 kişinin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.