İki araç arasına park edemeyene, yokuşta kalkamayana ehliyet yok

Ehliyet almayı zorlaştıran Sürücü Kursu Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle adaylar iki araç arasına park etme, yokuşta durup kalkma gibi etaplardan geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), ehliyetle ilgili yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Direksiyon sınavlarının sürelerinin uzadığı, puanlama sisteminin kaldırıldığı, hata yapanın sınavının bitirileceği yeni düzenlemede teorik ders süreleri de azaltıldı.

Düzenleme ile 'her türlü şartta araç kullanabilen kişi' sürücü belgesi alacak.



Her şartta kullanmayan yandı



MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Küçük, yeni yönetmeliğin en önemli özelliğinin direksiyon sınavının çok zorlaşması olduğunu söyledi.

Küçük, 'Bugüne kadar bizi rahatsız eden bir durum vardı. Maalesef sürücü belgesi alanların bir kısmı trafiğe çıkamıyordu. Bundan sonra artık böyle bir şey olmayacak. Her türlü şartta araba kullanabilen kişi sürücü belgesi alacak. Sınav süresini de uzatıyoruz 15 dakikadan 30 dakikaya çıkardık' dedi.



Kısa mesafe artık yok



Uygulama sınavında iki araç arasına park edebilecek, yokuşta arabayı durdurup kaldırabilecek, zor şartlarda araba kullanabilecek kişilerin sürücü belgesi alacağını vurgulayan Küçük, iller tarafından belirlenen sınav alanlarının daha büyük mekanlar olacağını, çok kısa mesafelerde sınav yapılmayacağını belirtti.



Elektronik sınav geliyor



Direksiyonla ilgili mutlaka gece eğitimlerinin olacağını, ancak gece sınav yapılmayacağını belirten Küçük, teorik ders saatlerini azalttıklarını söyledi. B sınıfı ehliyet için 63 saat olan teorik ders süresini 30 saate indirdiklerini dile getiren Küçük, programları da revize ettiklerini, bununla ilgili Talim ve Terbiye Kurulundan onay beklediklerini bildirdi. Programlar içinde gereksiz günlük hayatta kullanmayacak bilgileri çıkardıkları, kullanılacak bilgileri de eklediklerini anlatan Küçük, eğitimlere kaza tutanağının nasıl tutulacağı, trafik psikolojisi gibi konuların eklendiğini ifade etti.