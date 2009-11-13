İki anne, bir baba, tek bebek!

Bilim dünyasının daha önce de üzerinde çalıştığı ve etik tartışmalara neden olan üç ebeveynli bebeklerin gerçek olmasına bir adım daha yaklaşıldı.



Araştırmacılar, iki biyolojik anneden alınan yumurtaları başarıyla dölledi. Bilim insanları, genç bir donörden alınan yumurtaları, daha yaşlı bir kadının zarar görmüş yumurtasını onarmak ve doğurganlık şansını arttırmak için kullandı. Ancak henüz bu yolla geliştirilen yumurtalardan dünyaya bir bebek getirme yolu denenmedi. Ama iki kadından alınan yumurtaları laboratuvar ortamında bir spermle dölleyerek çok erken aşamada bir embriyon elde etti.



Araştırmayı yürüten Atsushi Tanaka, “Yapılandırılan bu embriyonları transfer edebilirsek, başarı oranının çok yüksek olacağına inanıyorum” diyerek araştırmanın başarıya ulaşmasından emin konuşuyor. Tüp bebek yöntemi yaşlı kadınlarda, yumurtaların dışında çekirdeği çevreleyen sitoplazma olarak bilinen bölümünde zamanla oluşan anormallikler yüzünden genellikle başarısız oluyor. Japon bilim insanları, yöntemi denedikleri 31 yumurtada başarıya ulaştı.



Araştırmacılar yumurtaları döllediklerinde deney tüplerinde ilk safhadaki embriyonları elde ettiler. Girişim, ‘eskimiş yumurtalara’ hayat nefesi üflemesi anlamına gelirken bir yandan da genetik hastalıkları yok etme umudu vadediyor. Bu adım etik tartışmalara da yol açtı. Üç ebeveynli çocuklara karşı olanlar, genetiği değiştirilmiş, melez çocuklara neden olacağı için uygulamayı tehlikeli buluyor. Ağustosta Oregon Ulusal Primat Araştırma Merkezi ve Oregon Sağlık Bilim Üniversitesi’nden bir ekip ‘onarılmış’ yumurtalarla maymunların yavrulamasını sağlamıştı. Ekip yöntemin, kanunlar izin verirse insanlarda denenebileceğini söylemişti.