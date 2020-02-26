İki aktivist yan yana; Greta Thunberg, Nobel ödüllü Malala Yousafzai ile tanıştı

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17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, Nobel ödüllü aktivist Malala Yousafzai ile tanıştı. İki aktivistin buluşma yeri Yousafzai'nin öğrencisi olduğu Oxford Üniversitesi oldu.

22 yaşındaki Nobel ödüllü Malala Yousafzai, buluşmanın ardından Instagram'da paylaşım yaparak Thunberg'e teşekkür etti.

Greta Thunberg bir yılı aşkın süredir küresel iklim krizi için çalışırken Malala Yousafzai de yıllardır kadınların eğitime erişimi için çalışıyor. Yousafzai, kız çocuklarının okula gitmesi için Pakistan'da mücadele ederken Taliban tarafından başından vurulmuştu.

Yousafzai, 2014 yılında Nobel Barış Ödülü'nü alan en genç kişi olmuş, kadınların baskıya karşı duruşunun sembolü olmuştu.