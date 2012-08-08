İki aile kavga etti, 1 ölü 4 yaralı

Isparta Zafer mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü ve 4 kişi yaralandı.

Kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 28 yaşındaki İlyas U. kaldırıldığı Isparta Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Kudrettin U, Yasin U. ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Isparta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden İlyas U'nun yakınları, diğer ailenin yaşadığı evin camlarını kırarak evi ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesine izin vermeyen İlyas U'nun yakınları, polis ekipleri tarafından biber gazı kullanılarak dağıtıldı.

Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan yaptığı açıklamada, ''İki aile arasında yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yaralananların durumları ağır değil. Olayın daha da büyümemesi için il müftümüzle birlikte aile büyükleri ile konuşarak ikna etmeye çalıştık. Şu anda duruma hakimiz'' dedi.