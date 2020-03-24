"İki aile hekiminin Koronavirüs testi pozitif çıktı": İzolasyon odası dahi yok

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, "Yurt dışı çıkış öyküsü olmayan iki aile hekimi meslektaşımızın Koronavirüs testlerinin pozitif geldiği bilgisini üzülerek aldık" dedi.

Koronavirüs salgınının ardından yoğunlukları her geçen gün artan aile hekimleri, koruyucu tıbbi malzemelerin eksikliği nedeniyle büyük risk altında olduklarını belirtiyor. İzolasyon odalarının dahi olmadığını söyleyen hekimler, iki meslektaşında virüse rastlandığı ve önlem alınmadığı takdirde vaka sayısının artacağı uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Dr. Kutbettin Demir, Koronavirüs Bilim Kurulu’nda branşlarında çok değerli hekimlerin olmasına karşın birinci basamak sağlık hizmetlerinin herhangi bir temsilcisinin olmaması nedeniyle yanlış kararların alındığını söyledi. Yurt dışından gelen yurttaşların, pasaportlarıyla başvurması sonucu aile hekimlerinden 14 gün rapor alarak kendilerini evlerinde izole edeceklerinin ilan edildiğini anımsatan Demir, evde kalması gereken riskli grupların “Durum Bildirir Sağlık Raporu” için Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) yönlendirildiğini belirtti. Demir, şöyle konuştu: “Riskli gruptaki vatandaşlarımızı evde tutmamız gerekirken en riskli kurumlara, sağlık tesislerine başvuru sayısını artırmış olduk. Yurt dışı çıkış öyküsü olmayan iki aile hekimi meslektaşımızın Koronavirüs testlerinin pozitif geldiği bilgisini üzülerek aldık. Gereken önlemler alınmazsa bu rakamın hızla artacağını tahmin ediyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu’na bir aile hekimliği akademisyeni hocamızın ve sahada aktif görev alan bir aile hekimi meslektaşımızın eklenmesini, basit tıbbi malzemelerin hızlıca temin edilmesini, aile sağlığı merkezlerinde fiziki şartların hızla düzeltilmesini talep ediyoruz.”