İki aile arasındaki silahlı kavgada çocuklar öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 5 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Viranşehir ilçesi Emiroğlu Mahallesi'nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında evde bulunan 7 yaşındaki Emrulah ve 5 yaşındaki kardeşi Veysel K'ye mermi isabet etti.

Yaralanan çocuklar, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma ve Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kardeşler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.