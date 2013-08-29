T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki aile arasındaki silahlı kavgada çocuklar öldü

Viranşehir'de iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada iki çocuk öldü

29 Ağustos 2013 16:51

 

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 5 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Viranşehir ilçesi Emiroğlu Mahallesi'nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında evde bulunan 7 yaşındaki Emrulah ve 5 yaşındaki kardeşi Veysel K'ye mermi isabet etti.

Yaralanan çocuklar, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma ve Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kardeşler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

 

ETİKETLER

şanlıurfaviranşehirkavgasilahiki çocuköldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24