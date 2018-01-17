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İki aile arasındaki husumet, barış yemeğiyle son buldu

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Aydın ile Yapışık aileleri arasında, bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle oluşan husumet, düzenlenen barış yemeği ile sonlandırıldı

17 Ocak 2018 20:39

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde Aydın ile Yapışık aileleri arasında, bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle oluşan husumet, düzenlenen barış yemeği ile sonlandırıldı.
Nusaybin ilçesinde yaşayan Aydın ve Yapışık ailelerinin gençleri arasında yaklaşık 2 ay önce çıkan kavgada, Umut Aydın (17) öldü. İki aile arasında başlayan husumetin sona ermesi içini kanaat önderleri ve siyasetçiler girişimde bulundu. Midyat ve Nusaybin\'deki bazı kanaat önderleriyle Ak Parti Nusaybin İlçe Başkanı Latif Özel, Hüda-Par İlçe Başkanı Halil Talayhan\'ın çabasıyla iki aile barışmaya ikna oldu.
İki aile arasında bir düğün salonunda barış yemeği verildi. Yemeğe, Aydın ve Yapışık ailelerinin yanı sıra Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, barışa aracılık edenler ile çok sayıda davetli katıldı. Nusaybin İlçe Müftüsü İrfan Açık\'ın okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle ile başlayan yemekte bir araya gelen aileler, okunan dualar sonrası barıştırıldı.

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