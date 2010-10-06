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Politika

İKİ ADAY ARASINDA ÜÇÜNCÜ OYLAMA YAPILIYOR  TBMM (A.A)

06 Ekim 2010 22:10

-İKİ ADAY ARASINDA ÜÇÜNCÜ OYLAMA YAPILIYOR  TBMM (A.A) - 06.10.2010 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimin tekrarlanan ikinci oylamasında adaylara yeterli oy çıkmadı.  Sayıştay Genel Kurulunca belirlenen adaylardan Rıdvan Güleç 31, Hicabi Dursun 190 ve Cavit Özkahraman 8 oy aldı. 230 milletvekilinin katıldığı oylamada 1 oy da boş çıktı. Buna göre adaylardan hiçbiri ikinci oylamada seçilebilmek için gereken, üye tam sayısının salt çoğunluğunun (276) oyunu alamadı.  Tekrarlanan ikinci oylama sırasında CHP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti, MHP ve BDP'liler ise salonda bulunmalarına karşın oylamaya katılmadı. Çekilen kurada adı çıkan, muhalefet partilerine mensup milletvekilleri tasnif kurulunda görev almak istemedi.  Anayasal düzenlemeye göre, bu oylamada en yüksek oy alan Hicabi Dursun ve Rıdvan Güleç'in aday olarak kaldığı üçüncü oylamaya geçildi. Bu oylamada en yüksek oy alan aday Anayasa Mahkemesine üye seçilecek.

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