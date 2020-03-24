İki ABD vatandaşı başkanlarının tavsiyesine uydu; biri öldü, biri yoğun bakımda

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ABD'nin Arizona eyaletinde klorokin fosfat yutan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği belirtilirken, kadının da durumunun kritik olduğu ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta klorokin isimli kimyasalları içeren ilaçların yeni tip Koronavirüs'le mücadelede etkili olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu iddia etmişti.

Banner sağlık sistemindeki kayıtlara göre 60'lı yaşlarındaki bir kadın ve erkek, genelde akvaryum temizleyici olarak kullanılan klorokin fosfat yuttuktan 30 dakika sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Banner Zehir ve İlaç Bilgi Merkezi'nden Dr. Daniel Brooks, "Covid-19'un çevresindeki belirsizlik nedeniyle insanların virüsten korunmak veya tedavi etmek için yeni yöntemler bulmaya çalıştığını anlıyoruz, ancak doktora danışmadan ilaç kullanmak doğru bir yol değil. Şu anda yapmak istediğimiz son şey acil servislerimizi Koronavirüs'e çare bulduğunu sanarak hayatını riske atan hastalarla doldurmak" dedi.

Klorokin farklı kimyasal ve maddelerle beraber sıtma ilacı yapımında kullanılabiliyor.

Trump, daha önce bir araştırmayı kaynağı kullanarak hidroksiklorokin ve klorokinin beraber kullanıldığında "oyunu değiştirebileceğini" ifade etmişti.