İki ABD savaş uçağı çarpıştı

ABD Deniz Piyadeleri'ne ait iki savaş uçağı Japonya'nın Iwakumi kentinin 322 kilometre açığında birbiriyle çarpıştı.

ABD'den gelen açıklamada bir deniz piyadesine ulaşıldığı ve Japon yetkililerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre KC-130 tipi uçakta 5, F/A-18 tipi uçakta ise 2 kişi vardı.

Deniz Piyadeleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssü'nde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı ve uçakların düştüğü belirtildi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.