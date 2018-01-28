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Dünya

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad hayatını kaybetti

İstanbul, 28 Ocak(DHA) – IKEA’nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti

28 Ocak 2018 18:42

İstanbul, 28 Ocak(DHA) – IKEA’nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti.
IKEA’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Invgar Kamprad’ın Cumartesi günü İsveç’in Smaland bölgesindeki evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.
IKEA tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kamprad ailesi ve tüm IKEA çalışanları tarafından özlenecek” denildi.
IKEA’yı 17 yaşında ailesinin çiftliğinde kuran Kamprad, iş ahlakı ve ayakları yere basan iş anlayışıyla şirkete bugünkü kurumsal kimliğini kazandırdı.
Stockholm’den toptan olarak ucuza aldığı malları, müşterine yine düşük fiyatlarla ve yüksek kar oranıyla satmayı başaran Kamprad, 1950 yılında mobilya satışına başladı. Yerel üreticiler tarafından üretilen mobilyaları düşük fiyatlarla müşterilerine ulaştıran Kamprad, düşük fiyatlı mobilya üretimine odaklanarak, uygun fiyatlı mobilyaları sattığı IKEA markası ile dünyaya açıldı.
İsveç’in yüksek vergileri sebebiyle 1970 yılında İsviçre’ye taşınan Kamprad, eşi Margaretha’nın 2011 yılındaki ölümüne dek İsviçre’de yaşadı.
Resmi mal beyanlarına göre, sadece 2012 yılında 20 milyon dolar bağış yapan Kamprad, hayırsever kişiliğiyle de öne çıkan bir işadamıydı.

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