T24 LogoT24 Logo
Dünya

IKEA'nın kurucusu 91 yaşında hayatını kaybetti

Kamprad, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre yaklaşık 43,2 milyar serveti ile dünyanın en zengin sekizinci kişisiydi

28 Ocak 2018 17:25

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad, 91 yaşında hayatını kaybetti.  IKEA'dan yapılan açıklamada, Kamprad'ın Småland'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Kamprad "20. yüzyılın en büyük girişimcilerinden biri" olarak nitelendi.

1943 yılında IKEA şirketini kuran Kamprad, 2015 yılındaki Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre yaklaşık 43,2 milyar serveti ile dünyanın en zengin sekizinci kişisi olarak gösteriliyordu.

Kamprad, ikinci el kıyafet giymesi veya saçlarını fiyatların ucuz olduğu ülkelerde kestirmesi gibi alışkanlıklarıyla da tanınıyordu. 

Kamprad, babasının ona verdiği hediyeyi kullanarak IKEA’yı kurdu ve bu isim altında satış yapmaya başladı. IKEA kısaltması adı ve soyadının baş harfleri (I.K.) ile büyüdüğü köy ve çiftlik adlarının baş harflerinden oluşuyor (Elmtaryd (E) ve Agunnaryd (A). Temeli 1940'lı yıllarda atılan IKEA'nın bugün ki konsepti 1960'lı yılların ortasında oluşmaya başladı. Türkiye'deki ilk mağazasını 2005 yılında Ümraniye'de açan IKEA'nın, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da toplam 7 mağazası bulunuyor. 

ETİKETLER

Ingvar KampradIKEA91 yaşöldühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24