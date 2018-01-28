IKEA'nın kurucusu 91 yaşında hayatını kaybetti

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad, 91 yaşında hayatını kaybetti. IKEA'dan yapılan açıklamada, Kamprad'ın Småland'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Kamprad "20. yüzyılın en büyük girişimcilerinden biri" olarak nitelendi.

1943 yılında IKEA şirketini kuran Kamprad, 2015 yılındaki Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre yaklaşık 43,2 milyar serveti ile dünyanın en zengin sekizinci kişisi olarak gösteriliyordu.

Kamprad, ikinci el kıyafet giymesi veya saçlarını fiyatların ucuz olduğu ülkelerde kestirmesi gibi alışkanlıklarıyla da tanınıyordu.

Kamprad, babasının ona verdiği hediyeyi kullanarak IKEA’yı kurdu ve bu isim altında satış yapmaya başladı. IKEA kısaltması adı ve soyadının baş harfleri (I.K.) ile büyüdüğü köy ve çiftlik adlarının baş harflerinden oluşuyor (Elmtaryd (E) ve Agunnaryd (A). Temeli 1940'lı yıllarda atılan IKEA'nın bugün ki konsepti 1960'lı yılların ortasında oluşmaya başladı. Türkiye'deki ilk mağazasını 2005 yılında Ümraniye'de açan IKEA'nın, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da toplam 7 mağazası bulunuyor.